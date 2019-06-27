Akar, Jeffrey ile bir araya geldi

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Dünya

Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Brüksel'deki NATO Karargahı’nda bir araya geldi.

Sarp Özer   | 27.06.2019
Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüşmesinde, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar'ın, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile NATO Karargahı’nda bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Akar tarafından muhatabına Münbiç’te verilen sözlerin yerine getirilmesinin beklendiği ve Fırat’ın doğusunda oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin Türkiye’nin görüşleri bir kez daha aktarıldı." ifadeleri yer aldı.

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