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Dünya

AGİT Dönem Başkanı Edi Rama'dan "Belarus" paylaşımı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, "AGİT, Minsk'e protestolarda selfie çektirmek için değil hükümet ve muhalefetle görüşmek üzere gidiyor." ifadesini kullandı.

Fatjon Cuka,Furkan Abdula   | 20.08.2020
AGİT Dönem Başkanı Edi Rama'dan "Belarus" paylaşımı

Tiran

AGİT Dönem Başkanı Rama, Twitter hesabından, Belarus'taki olaylar hakkındaki görüşmelere olası bir şekilde dahil olmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Rama, "AGİT, Minsk'e protestolarda selfie çektirmek için değil hükümet ve muhalefetle görüşmek üzere gidiyor. Tabi bunun için her iki tarafın onayı gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) üst düzey temsilcileriyle son günlerde sıkça yapılan görüşmeler hakkında kamu açıklamasında bulunmadıklarını belirten Rama, "Çünkü bu aşamada işin doğası bu. Ancak bu konuyla ilgilenen tüm taraflara şunu ifade etmeliyim ki; Arnavutluk, İsveç'le birlikte gerçekten de en iyisini yapıyor." ifadesini kullandı.

Rama, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de Arnavutluk'un AGİT Dönem Başkanlığının vaat ettiği işi başarıyla yerine getirdiğini, uluslararası çapta saygı ve güven kazandığını kaydetti.

Belarus hükümetine resmi teklif

AGİT'ten alınan bilgilere göre, AGİT Dönem Başkanı ve Arnavutluk Başbakanı ile Dışişleri Bakanı Rama ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin hükümet ve muhalefet temsilcileriyle görüşmek üzere Belarus'a ziyaret gerçekleştirmek adına Belarus hükümetine resmi teklif sunuldu.

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