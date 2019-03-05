Afrin'deki taciz ateşine Mehmetçik'ten karşılık
Tel Rıfat'taki TSK unsurlarına yönelik PKK/YPG'li teröristlerce açılan taciz ateşine, ateş destek vasıtaları ile karşılık verildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Afrin'in Tel Rıfat bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik PKK/YPG'li teröristlerce taciz ateşi açıldığı bildirildi.
Açıklamada, teröristlerin taciz ateşine, ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.