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Dünya

Afrin'deki taciz ateşine Mehmetçik'ten karşılık

Tel Rıfat'taki TSK unsurlarına yönelik PKK/YPG'li teröristlerce açılan taciz ateşine, ateş destek vasıtaları ile karşılık verildi.

Zafer Fatih Beyaz  | 05.03.2019
Afrin'deki taciz ateşine Mehmetçik'ten karşılık

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Afrin'in Tel Rıfat bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik PKK/YPG'li teröristlerce taciz ateşi açıldığı bildirildi.

Açıklamada, teröristlerin taciz ateşine, ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiği kaydedildi.

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