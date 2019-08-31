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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreninde
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Dünya

Afrin'de Türkiye'ye teşekkür yürüyüşü

Suriye'nin Afrin bölgesindeki Şeyh Hadid'de toplanan kalabalık, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür gösterisi yaptı.

Erdal Türkoğlu   | 31.08.2019
Afrin'de Türkiye'ye teşekkür yürüyüşü

Afrin

Suriye'nin Afrin bölgesindeki Şeyh Hadid'de bir araya gelen kalabalık, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür gösterisi düzenledi.

Öğle saatlerinde Şeyh Hadid merkezinde toplanan kalabalık, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan posterleri açtı. Çevre köylerden de katılımın olduğu gösteride, insanlar bir süre bayraklarla yürüyüş yaptı.

Kalabalık, Türkiye ve Erdoğan lehine slogan attıktan sonra dağıldı.

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