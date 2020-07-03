Afrin'de terör saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde, bombalı terör saldırısı sonucu 1 polis öldü, 2 sivil yaralandı.
Afrin
Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde yola yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Saldırıda bir yerel polis gücü mensubu hayatını kaybederken 2 sivil de yaralandı.
Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını bildiriyor.
Afrin ilçe merkezinde 24 Haziran'da bir motorsiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 sivil ölmüş, 5 sivil yaralanmıştı.
YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.