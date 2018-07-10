Afrin'de son bir haftada 15 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin'de terör gruplarına yönelik son bir haftada yaptığı operasyonlarda 7'si ölü 8'i sağ toplam 15 YPG/PKK'lı teröristi ele geçirdi.

AFRİN/İDLİB

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin'de terör gruplarına yönelik son bir haftada yaptığı operasyonlarda 7'si ölü 8'i sağ toplam 15 YPG/PKK'lı teröristi ele geçirdi.

Afrin’in Racu, Meydanki, Şeyh Hadid ile Cinderes beldelerinde ve Kürkar köyündeki dağlık alanda arama tarama çalışmalarını sürdüren TSK ve ÖSO unsurları, zaman zaman YPG/PKK'lı teröristlerle sıcak çatışmaya giriyor.

AA muhabirinin ÖSO kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Afrin’de TSK ve ÖSO bileşenlerinden Hamza Tugayı, Ahrar Şarkıye, Sultan Murat ve Cephe Şamiye, son bir hafta içinde düzenlediği operasyonlarda, bombalı saldırı ve suikast hazırlığındaki YPG/PKK'lı 15 teröristi etkisiz hale getirdi.

Teröristlerden 7'si ölü 8'i sağ ele geçirilirken, yakalanan teröristler yanlarındaki 4 YPG/PKK'lının kaçtığını belirtti.

Sağ ele geçirilenlerin teröristlerin üzerinde susturuculu silahlar, çok sayıda mühimmat ve el yapımı patlayıcı bulundu.

Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyonlar devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i 18 Mart'ta terör örgütü YPG/PKK'dan arındırmıştı.

Afrin genelinin büyük ölçüde teröristlerden temizlenmesine rağmen uyuyan hücrelerden zaman zaman bombalı saldırı yapılıyor.

Muhabir: Burak Karacaoğlu, Ömer Koparan





