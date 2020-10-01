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Dünya

Afrin'de meydana gelen patlamada 2 sivil yaralandı

Suriye'nin Afrin bölgesinde bir araçta patlama meydana geldiği, ilk belirlemelere göre 2 sivilin yaralandığını bildirildi.

Lale Köklü Karagöz   | 01.10.2020
Afrin'de meydana gelen patlamada 2 sivil yaralandı

Hatay

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 10.15'te Racu yolundaki Selahaddin Eyyubi Kavşağı'nda bir araçta patlama meydana geldiği belirtildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre iki sivilin hafif yaralandığı belirtilen açıklamada, "Olay yerindeki bazı araçlarda ise patlamanın etkisiyle hafif çaplı hasar meydana geldiği görülmüş olup, valiliğimiz koordinasyonundaki ilgili emniyet birimlerimizce olayla ilgili inceleme çalışmalarımız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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