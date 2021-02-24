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Dünya

Afrin'de bombalı terör saldırısı: 3 yaralı

Yaralılar, bölgedeki hastanelere sevk edilirken, çevrede maddi zarar meydana geldi.

Ömer Koparan   | 24.02.2021
Afrin'de bombalı terör saldırısı: 3 yaralı

Afrin

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolünde bulunan ve Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin’de bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 3 sivil yaralandı.

Yaralılar, bölgedeki hastanelere sevk edilirken, çevrede maddi zarar meydana geldi.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

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