Afrin'de bombalı terör saldırısı: 3 yaralı
Yaralılar, bölgedeki hastanelere sevk edilirken, çevrede maddi zarar meydana geldi.
Afrin
Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolünde bulunan ve Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin’de bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 3 sivil yaralandı.
Yaralılar, bölgedeki hastanelere sevk edilirken, çevrede maddi zarar meydana geldi.
Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.