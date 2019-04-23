Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.55
Dolar
5.84
BIST 100
95,952.77
Altın
1,269.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Afrin’de ilk 23 Nisan kutlaması

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin’de ilk defa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Ömer Koparan   | 23.04.2019
Afrin’de ilk 23 Nisan kutlaması

Afrin

Suriye’nin kuzeyinde Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin’de ilk defa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Medine Müdafi Fahrettin Paşa İlköğretim Okulu'nda yapılan etkinliklere okulda okuyan yaklaşık 800 öğrenci katıldı.

Velilerin de iştirak ettiği etkinliklerde Arapça ve Türkçe şarkılar söylendi, barış güvercinleri uçuruldu.

Çeşitli oyunların oynandığı etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

AA muhabirine açıklama yapan Afrin'de görevli Eğitim Koordinatörü Hulusi Göçer, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ulu Önder Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bir bayramdır." dedi.

Afrin’de çocukların 23 Nisan etkinliğini ilk defa yaptıklarını belirten Göçer, "Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri olarak Afrin'de çocuklarımıza bu bayramda gönüllerince eğlenmeleri için imkanlar oluşturduk." diye konuştu.

Afrin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından 18 Mart 2018’de terör örgütü YPG/PKK’dan kurtarılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna'da ekonomik kriz Zelenskiy'in yolunu açtı
Arktik bölgesi jeopolitiği
Ukrayna'da belirsiz dönem
Uluslararası güçlerin kıskacındaki Komorlar Birliği’nde seçim krizi
Karabağ sorunu: 'Barış Görüşmeleri' barış getirecek mi?

Benzer haberler

Suriyeli çocuklar kimyasal silah kurbanlarını tiyatroyla andı

Suriyeli çocuklar kimyasal silah kurbanlarını tiyatroyla andı

İHH'den Suriye'ye un çağrısı

Sınır birliklerine komando takviyesi

Esed rejimi mart ayında İdlib'i 6 bin 422 kez vurdu

Esed rejimi mart ayında İdlib'i 6 bin 422 kez vurdu
YPG/PKK Tel Rıfat'tan ÖSO'ya saldırdı

YPG/PKK Tel Rıfat'tan ÖSO'ya saldırdı
ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor