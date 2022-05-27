Afrikalı liderler 'insani yardım' temasıyla olağanüstü toplandı
Afrika Birliği Olağanüstü İnsani Yardım Zirvesi, Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da başladı.
Istanbul
Afrika ülkelerinin liderlerinin bir araya geldiği olağanüstü zirvede, kıtadaki mevcut insani krizlere, salgın ve doğal afetlere yönelik atılacak adımlar tartışılacak.
Liderler, yarın Olağanüstü Terörizm ve Anayasaya Aykırı Hükümet Değişimleri Zirvesi'nde de bir araya gelecek.
Kovid-19 salgınının ardından Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ekonomiler üzerindeki etkisini atlatmaya çalışan Afrikalı liderler, son yıllarda sıklaşan askeri darbelere karşı da yeni önlemler almak istiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.