Euro
9.47
Dolar
7.97
BIST 100
1,341.52
Altın
1,811.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, çevrim içi olarak gerçekleştirilen “9. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi”nin açılış oturumuna katılıyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, çevrim içi olarak gerçekleştirilen “9. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi”nin açılış oturumunda konuşuyor
logo
Dünya

Afrika'dan İspanya'ya düzensiz göç dramında 8 ölü

Kanarya Adaları'ndan Lanzarote'nin kuzeyinde batan teknede bulunan göçmenlerden 8'inin cesedine ulaşıldı.

Şenhan Bolelli   | 25.11.2020
Afrika'dan İspanya'ya düzensiz göç dramında 8 ölü

Madrid

Afrika'dan İspanya'ya doğru düzensiz göç sırasında Kanarya Adaları'ndan Lanzarote'nin kuzeyinde batan teknede bulunan göçmenlerden 8'inin cesedine ulaşıldı.

Lanzarote Acil Müdahale Ekibi yetkilileri tarafından basına yapılan açıklamalara göre, 36 veya 37 düzensiz göçmeni taşıyan bir tekne adanın kuzeyindeki Orzola sahili yakınlarında dün akşam 19.30 sıralarında kıyıdaki kayalara çarparak battı.

Yardım ekipleri 7'si çocuk 28 göçmeni kurtardı. Şimdiye kadar 8 kişinin cesedine ulaşılırken, aynı teknede olduğu varsayılan diğer bir kişi aranıyor.

Göçmenler, polise verdiği ilk ifadede, 3 gün önce Fas'ın Agadir kıyısından yola çıktıklarını söyledi.

İspanyol kurtarma ekipleri, arama çalışmaları sırasında, yine Fas'tan yola çıktığı söylenen ve içinde 19 düzensiz göçmenin olduğu başka bir tekneye de yardım edip kıyıya getirdi.

Son iki aydır Afrika'dan gelen düzensiz göçmenlerin sayısında büyük artış görüldüğü Kanarya Adaları'na bu yıl 18 bine yakın düzensiz göçmen geldi.

Geçen yıla göre yüzde 1000'den fazla artışın olduğu düzensiz göçmen sayısını azaltmak için girişimler başlatan İspanyol hükümeti, bir yandan Kanarya Adaları'nda yeni göçmen barınma merkezleri yapıp, diğer yandan göçmenlerin geri gönderilmesi ve yasa dışı göçle mücadele için Senegal ve Fas ile ikili anlaşmalar imzalıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 469 kişi hayatını kaybetti
Malatya'da toplanan immün plazmalar 700 Kovid-19 hastasına şifa oldu
Almanya'da son 24 saatte 410 kişi Kovid-19'dan öldü
Sinopharm Kovid-19 aşısının resmi onayı için başvuruda bulundu
AK Parti'li Öztürk'ten KEİPA Genel Kurulu'nda Kovid-19'la mücadele vurgusu

Benzer haberler

Afrika'dan İspanya'ya düzensiz göç dramında 8 ölü

Afrika'dan İspanya'ya düzensiz göç dramında 8 ölü

İspanya hükümeti Kovid-19 aşı programını açıkladı

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 252 kişi hayatını kaybetti

İspanyolcayı ana dil olmaktan çıkaran eğitim reformu İspanya'yı ikiye böldü

İspanyolcayı ana dil olmaktan çıkaran eğitim reformu İspanya'yı ikiye böldü
İspanya'da Kovid-19 son 24 saatte 351 kişi öldü

İspanya'da Kovid-19 son 24 saatte 351 kişi öldü
Janssen şirketinin Kovid-19 aşı adayının 3. aşama klinik denemeleri 9 ülkede başlayacak

Janssen şirketinin Kovid-19 aşı adayının 3. aşama klinik denemeleri 9 ülkede başlayacak