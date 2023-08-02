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Dünya

Afrika'da silahlı örgütlerin sayısı son 10 yılda artış gösterdi

Afrika kıtasında faaliyet gösteren silahlı örgütlerin sayısı son 10 yılda arttı.

Gökhan Kavak  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
Afrika'da silahlı örgütlerin sayısı son 10 yılda artış gösterdi

İstanbul

ABD merkezli Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından yayımlanan raporda, Afrika'daki silahlı örgütlere yer verildi.

"African Militant Islamist Group-Linked Fatalities at All-Time High" başlıklı raporda, Afrika'daki silahlı örgütlerin sayısının son 10 yılda artış gösterdiği belirtildi.

Rapora göre, Sahraaltı Afrika'da 2014'te Nijerya, Mali ve Somali gibi ülkelerde varlık gösteren silahlı örgütler, 2023 yılında Mozambik, Kenya, Kamerun, Burkina Faso, Moritanya ve Benin gibi ülkelere uzandı.

Silahlı örgütlere bağlı ölümlerin yüzde 80'inin Sahel bölgesi ve Somali'de kaydedildiğinin altı çizilen raporda, Sahel bölgesindeki saldırıların ise yüzde 87'sinin Burkina Faso ve Mali'de yaşandığı ifade edildi.

Kıtanın farklı bölgelerindeki silahlı grupların neden olduğu ölümlerin tarihin en yüksek seviyesinde olduğuna dikkat çekilen raporda, askeri darbelerin şiddet olaylarını körüklediği bilgisi paylaşıldı.

Raporda, Somali'de Eş-Şebab terör örgütü kaynaklı ölümlerin geçen yıl yüzde 157 artış gösterdiği, Çad Gölü Havzası'nda ise Boko Haram ve Batı Afrika İslam Devleti'nin (ISWA) ölümlerin ana nedeni olduğu açıklandı.

Kuzey Afrika ülkelerindeki silahlı örgütlerin sayısının azaldığı vurgulanan raporda, Mozambik'te Ensar'us Sunna örgütünün 2017'den beri düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Afrika ülkelerinde kötü yönetişim ve siyasi istikrarsızlık, etnik çatışmalar, askeri darbeler ve kıta dışı ülkelerin güç mücadelesi silahlı örgütlerin etki alanını genişletiyor.

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