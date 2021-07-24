Euro
10.07
Dolar
8.56
BIST 100
1,351.59
Altın
1,802.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 455 bini aştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 6 milyon 455 bini geçti.

Adam Abu-bashal   | 24.07.2021
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 455 bini aştı

Abuja

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 162 bin 863'e çıktı.

Vaka sayısının 6 milyon 455 bin 740 olduğu kıtada, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 650 bin 803'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte 528 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Dünya genelinde 3 milyar 830 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Çin, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Myanmar sınırındaki eyalette önlemleri artırdı
Tatilcilere bulundukları şehirlerde Kovid-19 aşısı olmaları önerisi
Avrupa ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor, kısıtlamalar geri geliyor

Benzer haberler

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 455 bini aştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 455 bini aştı

Dünya genelinde 3 milyar 830 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Tunus'ta Kovid-19 salgınında günlük ölü sayısı en yüksek seviyeye çıktı

Çin, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Myanmar sınırındaki eyalette önlemleri artırdı

Çin, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Myanmar sınırındaki eyalette önlemleri artırdı
Kovid-19'la mücadele sürecinde yaklaşık 7 milyon aileye 10,6 milyar lira destek sağlandı

Kovid-19'la mücadele sürecinde yaklaşık 7 milyon aileye 10,6 milyar lira destek sağlandı
Tatilcilere bulundukları şehirlerde Kovid-19 aşısı olmaları önerisi

Tatilcilere bulundukları şehirlerde Kovid-19 aşısı olmaları önerisi