Afrika'da 1 yılda 4 milyar insan hava yoluyla seyahat etti
Afrika'da 2018 yılında 4 milyardan fazla insanın hava yoluyla seyahat ederken bu rakamın 2035 yılında 8 milyara çıkması hedefleniyor.
Abuja
Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen "Havacılık Altyapısı için Afrika Çalıştayı"nda konuşan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Başkanı Bernard Aliyu, Afrika'da 2018 yılında 38 milyon sefer ile 4 milyardan fazla insanın hava yoluyla seyahat ettiğini açıkladı.
Havacılık alanında Afrika'nın en yüksek potansiyele sahip olduğu belirten Aliyu, "Bu rakamın 2035 yılında 8 milyara çıkmasını hedefliyoruz." dedi.
Havacılık sektörü Afrika'da 7 milyon kişiye iş imkanı sağlıyor.
Afrika'da havacılık sektörünün gelişmesini hedefleyen çalıştay 21 Mart'ta sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.