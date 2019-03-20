Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.20
Dolar
5.42
BIST 100
103,310.20
Altın
1,313.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Afrika'da 1 yılda 4 milyar insan hava yoluyla seyahat etti

Afrika'da 2018 yılında 4 milyardan fazla insanın hava yoluyla seyahat ederken bu rakamın 2035 yılında 8 milyara çıkması hedefleniyor.

Gökhan Kavak   | 20.03.2019
Afrika'da 1 yılda 4 milyar insan hava yoluyla seyahat etti

Abuja

Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen "Havacılık Altyapısı için Afrika Çalıştayı"nda konuşan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Başkanı Bernard Aliyu, Afrika'da 2018 yılında 38 milyon sefer ile 4 milyardan fazla insanın hava yoluyla seyahat ettiğini açıkladı.

Havacılık alanında Afrika'nın en yüksek potansiyele sahip olduğu belirten Aliyu, "Bu rakamın 2035 yılında 8 milyara çıkmasını hedefliyoruz." dedi.

Havacılık sektörü Afrika'da 7 milyon kişiye iş imkanı sağlıyor.

Afrika'da havacılık sektörünün gelişmesini hedefleyen çalıştay 21 Mart'ta sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya’nın savunma politikasındaki dönüşüm
Nil havzası hidropolitiğinde Çin faktörü: Mısır hegemonyasının sonu mu?
Seçimlerin gölgesinde tırmanan Keşmir gerilimi
Avrupa Birliği’nde krizin yeni adresi İspanya
'Yeni Zelanda’daki camiye yönelen terörist saldırı bir milattır'

Benzer haberler

Güney Afrika ülkeleri tropikal fırtınanın etkisinde

Güney Afrika ülkeleri tropikal fırtınanın etkisinde

Havada 'yabancı pilot' tercihi azalıyor

Tropikal fırtına Afrika'nın güneyini vurdu: 126 ölü

Buteflika'nın çekilme kararı ve muhtemel senaryolar

Buteflika'nın çekilme kararı ve muhtemel senaryolar
Almanya'nın Afrika'da tutunma çabaları

Almanya'nın Afrika'da tutunma çabaları
Türkiye'nin ilk 'siyahi başkanı' olmak için yarışıyor

Türkiye'nin ilk 'siyahi başkanı' olmak için yarışıyor