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Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum
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Dünya

Afrika sadece geçen yıl 105 farklı salgınla mücadele etti

Africa CDC Sağlık Politikası ve Diplomasisi Direktörü Djoudalbaye, kıtanın Kovid-19'a hazırlıklı yakalandığını belirterek, Afrika'da sadece geçen yıl 105 farklı salgın görüldüğünü söyledi.

Tufan Aktaş   | 30.04.2020
Afrika sadece geçen yıl 105 farklı salgınla mücadele etti

İstanbul

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Sağlık Politikası ve Diplomasisi Direktörü Benjamin Djoudalbaye, Kovid-19'a ilişkin gelişmelerin ele alındığı haftalık çevrim içi basın toplantısında, Afrika ülkelerinin hastalık takibi konusunda tecrübeye ve hızlı tarama mekanizmasına sahip olduğunu dile getirdi.

Kıtanın diğer bölgelerden daha az vakaya sahip olmasının alınan önlemler ve tecrübeyle ilgili olduğunu kaydeden Djoudalbaye, kıta genelinde sadece geçen yıl Ebola dahil 105 farklı salgının baş gösterdiğini aktardı.

Vakalar bir haftada yüzde 37 arttı

Djoudalbaye, şehir karantinalarının ve sokağa çıkma yasaklarının etkisinin görüldüğünü ancak virüsün gelecek haftalarda ne şekilde yayılım göstereceğine ilişkin tahminlerinin olmadığını belirtti.

Kıtadaki vaka sayısının son bir haftada yüzde 37 artışla 36 bin 800'e çıktığını vurgulayan Djoudalbaye, iddia edildiği gibi vaka ve ölü sayılarının saklanmadığını ve bunun mümkün de olmadığını söyledi.

Djoudalbaye ayrıca sadece bir ay içinde bir milyon yeni testin yapılmasının amaçlandığını hatırlattı.

Kıtada şimdiye kadar 1589 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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