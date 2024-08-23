Dolar
34.00
Euro
37.82
Altın
2,500.85
ETH/USDT
2,671.20
BTC/USDT
61,199.00
BIST 100
9,824.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescidi Aksa'da cuma namazı kılınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri Düver hızlı tren şantiyesinde açıklamalarda bulunuyor. İsrail polisi, cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa’ya gitmek isteyen Filistinlilere kısıtlama getiriyor.
logo
Dünya

Afrika kıtasında ilk ödeme aracı olarak kullanılan deniz kabuğu "cauri"

Afrika'da "cauri" diye adlandırılan küçük deniz salyangozunun kabukları, taklit edilmelerinin imkansızlığı sebebiyle uzun yıllar ödeme aracı olarak kullanıldı.

Ahmet Emin Dönmez  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
Afrika kıtasında ilk ödeme aracı olarak kullanılan deniz kabuğu "cauri" Fotoğraf: Ahmet Emin Dönmez/AA

Yaounde

Dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi, Afrika kıtasında da ekonomide takas yönteminin yetersiz kalması nedeniyle deniz kabukları, asırlarca ödeme aracı olarak tercih edildi.

Afrika'da 13. yüzyılda kullanılmaya başlandığı tahmin edilen deniz kabukları, 19. yüzyılın sonuna kadar bu işlevini sürdürdü.

Sağlam, taklit edilmesi imkansız, kolayca taşınabilir olması sebebiyle asırlarca Afrika’da alışverişlerde kullanılan deniz kabukları, kıtada hala güç ve saygınlığın sembolü.

Ödeme aracı olarak kullanılmadan önce de süs eşyası, takı ve değerli taş olarak tercih edilen deniz kabuklarının parlaklıkları, desenleri, uzunlukları, yaşları ve kaliteleri gibi özellikler göz önünde bulundurularak ticari değerleri belirleniyordu.

Dünyanın en yaygın rezerv para birimi Amerikan doları gibi deniz kabukları da Afrika’da kabileler, topluluklar ve kraliyetler arası ticareti mümkün kılıyordu.

Bugün Afrika ülkelerinden Gana'da ulusal para birimine kendi dillerinde deniz kabuğu anlamına gelen "cedi" ismi verilirken Gana cedisi gibi bazı Afrika ülkesi banknotlarının üzerinde de resimleri yer alıyor.

Bir köle, 100 bin deniz kabuğuna satılıyordu

Kamerunlu antikacı Aboubakar Njiemoun, AA muhabirine, Afrika topluluklarının çoğunda takas sonrası dönemde deniz kabuklarının para olarak kullanıldığını söyledi.

Toplumlar arasındaki ilişkilerin ve ticaretin gelişmesiyle takas yönteminin Afrikalı topluluklar arasında ticarette yetersiz kaldığını belirten Njiemoun, "caurinin" çıkışını şöyle anlattı:

"Takas yöntemi ile sadece malınızı takas edebiliyordunuz yani palm yağına sahipsiniz ve tuza ihtiyacını varsa tuza sahip olan kişi palm yağına ihtiyaç duyana kadar beklemek zorundaydınız. Bu da ticaretin önündeki en büyük engeldi. Böylece Afrikalılar, ilk para olarak cauri adını verdikleri deniz kabuklarını kullanmaya başladı."

Nijemoun, gruplandırılan deniz kabuklarının 40 tanesinin ipe, 2 bin adedinin halata geçirilerek, 20 bininin ise torbaya konularak Afrika ticaretinde ödeme amaçlı kullanıldığını ifade ederek, "18. yüzyılda bir köle yaklaşık 100 bin deniz kabuğuna satılıyordu." dedi.

Deniz kabuklarının Afrika’nın her bölgesinde ve her toplumunda farklı dillerle adlandırıldığını anlatan Njiemoun, Avrupalı misyonerlerin gelmesiyle Afrika toplumlarının teker teker bakır para kullanmaya başladıklarını söyledi.

Deniz kabuklarının Afrika sembolizminde yeri

Nijemoun, deniz kabuklarının para olarak değerini kaybettiğini ancak Afrika toplumlarında mistik değerinin hala muhafaza edildiğini vurgulayarak, “Afrika’da eğer toprak almak istiyorsanız ödeyeceğiniz güncel paranın üzerine deniz kabuğu koyarak atalarınızın yaptığınız ticarete onay verdiğini göstermek gelenektir." dedi.

Deniz kabuklarının aynı zamanda birçok ritüel ve geleneksel ayinlerde kullanıldığını belirten Njiemoun, Afrika’da birçok etnik grubun ritüelinde inanışa göre "öldükten sonra ölüm nehrini geçip ölüler dünyasına girebilmek" için 20 deniz kabuğunun ödenmesi gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GSS'lilerden belirlenen oranın üzerinde ilave ücret alanlara ceza
Kabatepe-Gökçeada feribot hattına pazar günü için 16 ek sefer konuldu
Irak'ın kuzeyinde 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Er Işık'ın ailesine başsağlığı mesajı
Antalya'da sahiplenilen saldırgan köpeğin tekrar sokağa bırakıldığı iddiası

Benzer haberler

Afrika kıtasında ilk ödeme aracı olarak kullanılan deniz kabuğu "cauri"

Afrika kıtasında ilk ödeme aracı olarak kullanılan deniz kabuğu "cauri"

BM'den Afrika'da M çiçeği riski altındaki göçmenler ve yerinden edilenler için yardım çağrısı

Dünyada yaklaşık 4,4 milyon kişi güvenilir içme suyuna erişemiyor

BM Genel Sekreteri Guterres, 1945'ten beri değişen dünyaya BMGK’nın ayak uyduramadığını söyledi

BM Genel Sekreteri Guterres, 1945'ten beri değişen dünyaya BMGK’nın ayak uyduramadığını söyledi
Afrika Birliği, M çiçeği salgınına karşı kıta genelinde acil durum ilan etti

Afrika Birliği, M çiçeği salgınına karşı kıta genelinde acil durum ilan etti
Afrika kıtası, M çiçeği salgınıyla karşı karşıya

Afrika kıtası, M çiçeği salgınıyla karşı karşıya
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet