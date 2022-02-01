Afrika Boynuzu'nda milyonlarca kişi kıtlıkla mücadele ediyor
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afrika Boynuzu'nda milyonlarca kişinin kıtlıkla mücadele ettiğini bildirdi.
İstanbul
UNICEF tarafından yapılan açıklamada, kıtlığın bölgede özellikle çocukları olumsuz etkilediği belirtildi.
Açıklamada, mart ayının ortasına kadar sadece Etiyopya'da 6 milyon, Somali'de ise 7 milyondan fazla kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğu ifade edildi.
İklim değişikliğinin yol açtığı su sıkıntısına bağlı yaşanan kuraklığın da hayvanların hayatına mal olduğu kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.