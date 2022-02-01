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Dünya

Afrika Boynuzu'nda milyonlarca kişi kıtlıkla mücadele ediyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afrika Boynuzu'nda milyonlarca kişinin kıtlıkla mücadele ettiğini bildirdi.

Gökhan Kavak   | 01.02.2022
Afrika Boynuzu'nda milyonlarca kişi kıtlıkla mücadele ediyor

İstanbul

UNICEF tarafından yapılan açıklamada, kıtlığın bölgede özellikle çocukları olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, mart ayının ortasına kadar sadece Etiyopya'da 6 milyon, Somali'de ise 7 milyondan fazla kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

İklim değişikliğinin yol açtığı su sıkıntısına bağlı yaşanan kuraklığın da hayvanların hayatına mal olduğu kaydedildi.

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