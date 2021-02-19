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Dünya

Afrika Birliği: Somali'de yaşananlar tüm kazanımları riske atıyor

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Somali'deki siyasi durum ve bozulan güvenlik ortamından derin endişe duyduğunu belirtti.

Tufan Aktaş   | 19.02.2021
Afrika Birliği: Somali'de yaşananlar tüm kazanımları riske atıyor

İstanbul

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Somali'deki siyasi durum ve bozulan güvenlik ortamından derin endişe duyduğunu belirterek yaşananların son 10 yılda elde edilen tüm kazanımları riske attığı uyarısında bulundu.

Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, tüm Somalili tarafları ülkedeki barış ve güvenlik ortamını riske atacak hareketlerden kaçınmaya çağırdı ve her tür şiddeti kınadığını bildirdi.

Mevcut durumun son 10 yılda elde edilen tüm kazanımları riske attığını işaret eden Muhammed, seçimlere ilişkin diyalog sürecinin uzlaşıya varılana dek sürdürülmesini ve tüm Somalili siyasetçi ve liderlerin ülkenin çıkarlarına uygun hareket etmesini istedi.

Muhammed, 17 Eylül 2020'de varılan anlaşma çerçevesinde adil, özgür ve güvenilir seçimlerin yapılmasının hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, mevcut krizin daha fazla derinleştirilmemesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Seçim gerginliği sürüyor

Hükümetin, muhalefetin kitlesel gösterilere hazırlandığı sırada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışı gerekçe göstererek tüm toplantı ve etkinlikleri yasaklaması ülkedeki gerginliği artırdı.

Cumhurbaşkanı adaylarından Şerif Şeyh Ahmed ve Hasan Şeyh Mahmud'un kaldığı Nasaha Blood Oteli çevresinde, gece saatlerinde, Cumhurbaşkanı Adaylar Konseyine bağlı güçlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı.

Başkent Mogadişu’da yaşanan çatışmaların ardından sabah saatlerinde de gerginlik devam etti.

Eski Başbakan Hasan Ali Hayri önderliğindeki bazı muhalif cumhurbaşkanı adaylarının bu sabah havaalanına yakın bir bölgede yürüyüş yapmak istemesine, güvenlik güçleri ateşle cevap verdi.

İki taraf arasında yaşanan çatışmada Dahabshil Bankası havaalanı şubesi füze saldırısı sonrası yandı.

Somalili muhalif cumhurbaşkanı adayları, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun 8 Şubat'ta görev süresi dolmasına rağmen koltuğunda kalmasını protesto etmek için halkı 15 Şubat'ta sokağa çağırmıştı.

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