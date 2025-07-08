Afrika Birliği, kıtadaki işsizlik kriziyle mücadele için eylem çağrısında bulundu
Afrika Birliği (AfB), kıtanın genç işsizlik krizini ele almak için kararlı ve büyük ölçekli önlemler alınması çağrısında bulundu.
İstanbul
Etiyopya basınındaki haberlere göre, Afrika Birliği, Etiyopya hükümeti ve Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) işbirliğiyle Addis Ababa'da Üçüncü Afrika İş Yaratma Forumu düzenlendi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Forumda, AfB yetkilileri, Afrika nüfusunun yüzde 60'ından fazlasının 25 yaşın altında olduğunu belirterek, genç işsizliği ile mücadelenin kıtanın uzun vadeli ekonomik ve sosyal istikrarı açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.
Etiyopya Başbakan Yardımcısı Temesgen Tiruneh, açılış konuşmasında, Afrika'nın gençler ve hedefler bakımından zengin bir kıta olduğunu söyledi.
Gençlerin büyüme ve dönüşüm potansiyelinin altını çizen Tiruneh, “Gençlerimiz bir yük değil, onlar bizim gücümüz ve vaadimizdir.” dedi.
AfB Komisyonu Başkanı Mahmoud Ali Youssouf da istihdam yaratma ve ekonomik dayanıklılığın kalkınma için bir zorunluluk olduğunu ifade etti.
Tarım sektöründeki istihdam imkanlarının altını çizen Youssouf, genç girişimcilerin rollerini artırmak için erişilebilir ve uygun fiyatlı sermayeye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.