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Dünya

Afrika Birliği, kıtadaki işsizlik kriziyle mücadele için eylem çağrısında bulundu

Afrika Birliği (AfB), kıtanın genç işsizlik krizini ele almak için kararlı ve büyük ölçekli önlemler alınması çağrısında bulundu.

Saadet Firdevs Aparı Bayram  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Afrika Birliği, kıtadaki işsizlik kriziyle mücadele için eylem çağrısında bulundu

İstanbul

Etiyopya basınındaki haberlere göre, Afrika Birliği, Etiyopya hükümeti ve Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) işbirliğiyle Addis Ababa'da Üçüncü Afrika İş Yaratma Forumu düzenlendi.

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Forumda, AfB yetkilileri, Afrika nüfusunun yüzde 60'ından fazlasının 25 yaşın altında olduğunu belirterek, genç işsizliği ile mücadelenin kıtanın uzun vadeli ekonomik ve sosyal istikrarı açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Etiyopya Başbakan Yardımcısı Temesgen Tiruneh, açılış konuşmasında, Afrika'nın gençler ve hedefler bakımından zengin bir kıta olduğunu söyledi.

Gençlerin büyüme ve dönüşüm potansiyelinin altını çizen Tiruneh, “Gençlerimiz bir yük değil, onlar bizim gücümüz ve vaadimizdir.” dedi.

AfB Komisyonu Başkanı Mahmoud Ali Youssouf da istihdam yaratma ve ekonomik dayanıklılığın kalkınma için bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Tarım sektöründeki istihdam imkanlarının altını çizen Youssouf, genç girişimcilerin rollerini artırmak için erişilebilir ve uygun fiyatlı sermayeye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

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