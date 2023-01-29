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Dünya

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yoğun kar yağışı etkili oldu

Afganistan genelinde son haftalarda ağır kış şartları etkili olurken başkent Kabil'e mevsimin en yoğun karı düştü.

Bilal Güler, Sayed Khodaiberdi Sadat   | 29.01.2023
Afganistan'ın başkenti Kabil'de yoğun kar yağışı etkili oldu

Kabil

Afganistan Meteoroloji Kurumu, Kabil başta olmak üzere birçok vilayette yoğun kar yağışının iki gün boyunca sürmesini beklediklerini duyurdu.

Afgan halkı son yılların en şiddetli kış şartlarını yaşıyor. Kimi günler hava sıcaklığı başkent Kabil'de geceleri sıfırın altında 10'u, kimi bölgelerde de sıfırın altında 30'u görüyor.

Yaklaşık 3 haftadır özellikle iç ve kuzey bölgelerde etkisini gösteren kar yağışları şiddetini artırırken Kabil'de de bu yıl en yoğun kar yağışı etkili oldu.

Şehirde kar yağışı akşam saatlerine kadar devam ederken özellikle park, bahçe ve evlerin çatılarında kar kalınlığı 15-20 santimetreye kadar yükseldi.

Sabah saatlerinden itibaren, Kabil Belediyesine bağlı ekipler kar temizleme çalışmalarına başlarken birçok şehir sakini de evlerinin çatılarındaki karları küreklerle temizlemeye koyuldu.

Özellikle şehir merkezinde yüksek konumda bulunan ve binlerce ağacı barındıran Vezir Ekber Han tepesi ile park, bahçe çeşitli bölgelerde kartpostallık görüntüler oluştu.

Şehrin çeşitli bölgelerinde Kabil sakinleri ve çocuklar, kar üzerinde kayıp kar topu oynayarak ve kardan adam yapıp fotoğraf çektirerek eğlendi.

Çevre vilayetlerden Kabil'e açılan bazı yollar da şiddetli kar yapışı nedeniyle ulaşıma kapanırken ekipler yolları yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı.

Dondurucu soğuklar can alıyor

AA muhabirine konuşan Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Şafiullah Rahimi, ülke genelinde ağırlaşan kış şartları nedeniyle en az 170 kişinin donarak yaşamını yitirdiğini ifade etmişti.

Şu ana kadar ancak 30 binden fazla kişiye insani yardım ulaştırabildiklerini kaydeden Rahimi, ülke genelinde özellikle iç kesimlere ulaşım zorluğu yaşandığını, uluslararası toplumun yardım sağlamasının son derece önemli olduğunu vurgulamıştı.

Hava şartları insani krizi derinleştiriyor

Olumsuz hava koşulları nedeniyle özellikle kırsalda birçok bölgeye erişim zorluğu yaşanıyor.

Afganistan'da, ekonomik kriz yüzünden kış mevsiminde odun ve kömür alamayan dar gelirli büyük bir kesim bulunuyor.

Ayrıca, kırsalda resmi kayıt tutma konusundaki eksiklik de benzeri can kayıplarının sayısının daha yüksek olması ihtimalini artırıyor.

Özellikle kış mevsiminde ulaşım zorlukları, insani yardım kuruluşlarının muhtaç ailelere yardım götürmesini güçleştiriyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, ülke nüfusunun neredeyse 3'te 2'sini oluşturan 28 milyon kişinin acil yardıma ihtiyacı bulunuyor.



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