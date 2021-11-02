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Dünya

Afganistan'ın başkenti Kabil'de hastaneye bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkenin en büyük askeri hastanesine bombalı saldırı düzenlendi.

Mustafa Melih Ahıshalı, Sayed Khodaiberdi Sadat, Bilal Güler   | 02.11.2021
Afganistan'ın başkenti Kabil'de hastaneye bombalı saldırı Fotoğraf: Bilal Güler/AA

Kabil

Vezir Ekber Han bölgesindeki Serdar Muhammed Davud Han Hastanesi'nin önünde infilak ettirilen ilk bombanın ardından, çevrede ikinci bir patlama meydana geldi.

Patlamaların ardından hastanenin içerisinden silah sesleri duyuldu.

Taliban yetkilileri olayla ilgili henüz açıklama yapmazken bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.

Saldırıda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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