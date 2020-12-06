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Dünya

Afganistan'daki TMV okullarında mezuniyet heyecanı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Türkiye Maarif Vakfı Afgan-Türk Maarif Okulları Aryana Erkek Lisesi, FETÖ'den devralınmasının ardından ikinci mezunlarını verdi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 06.12.2020
Afganistan'daki TMV okullarında mezuniyet heyecanı Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat/AA

Kabil

Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, başkent Kabil'deki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afgan-Türk Maarif Okulları Aryana Erkek Lisesi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Afganistan halkına eğitim alanında verilen sözlerin yerine getirildiğini ve bunun sonucunu görmeye başladıklarını söyledi.

TMV olarak Afganistanlı gençlere en iyi eğitim imkanları sunma gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Voyvot, bu sene okullarından mezun olan yaklaşık 500 öğrenciye Türkiye'de üniversite eğitimi olanağı sağlayacaklarını belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Afganistan Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı ise Afganistan'ın kalkınmasının eğitimden geçtiğini ve bu nedenle eğitime daha çok önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

Botsalı, Türkiye'nin daha önce de olduğu gibi bundan sonra Afganistan'a olan desteğini sürdüreceğini vurguladı.

Tören sonrasında öğrenciler Türkçe ve Farsça şarkılar seslendirdi.

Törene, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cengiz Aydemir, TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, Afganistan Eğitim ve Hac, Evkaf Bakanlığı yetkilileri, Yunus Emre Enstitüsü temsilcileri, okul yöneticileri ve veliler katıldı.

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