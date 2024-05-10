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Dünya

Afganistan'daki sellerde 50 kişi öldü

Afganistan'ın farklı bölgelerinde meydana gelen sellerde en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Nuri Aydın  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
Afganistan'daki sellerde 50 kişi öldü Fotoğraf: Hafizullah Habib/AA

İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde etkili olan yağışlar sellere yol açtı.

Kuzeydeki Baghlan kentinin Doğal Afet Dairesi Başkanı Hedayatullah Hamdard, Kabil merkezli Tolo News'e yaptığı açıklamada, "Burka, Nahreen ve Orta Baghlan bölgelerinde meydana gelen sellerde şu ana kadar 50 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Kuzeydoğu Badahşan kentinin Doğal Afet Dairesi Başkanı Mohammad Akram Akbari ise sellerin Tashkan, Yawan ve Tagab ilçelerini vurduğunu, çok sayıda ev, okul ve ibadethanede hasara yol açtığını belirtti.

Yetkililer, selden etkilenen bölgelere yönelik acil yardım çalışmalarının başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Afganistan'da aşırı yağışların neden olduğu seller her yıl binlerce kişinin ölümüne yol açıyor.

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