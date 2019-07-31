Euro
6.17
Dolar
5.53
BIST 100
102,778.00
Altın
1,431.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 32 ölü

Afganistan'ın Herat vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otobüsün geçtiği sırada patlaması sonucu en az 32 kişi yaşamını yitirdi.

Ayşe Doğru   | 31.07.2019
Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 32 ölü

Ankara

Afganistan'da Farah vilayeti emniyet sözcüsü Muhibullah Muhib, yaptığı açıklamada, ülkenin Herat vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otobüsün geçtiği sırada meydana gelen patlamada 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını söyledi.

Muhib, yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. 

Yolcu otobüsünün, Herat'tan Farah vilayetine gittiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği bölgede istikrar üretiyor
Yunanistan'daki iktidar değişimi ve Türk-Yunan ilişkilerinin geleceği
Tunus’ta bir devrin sonu
S-400 yaptırımları ve Türkiye'nin farkındalığı
'Malezya diğer ülkelere karşı eylemler için üs olamaz'

Benzer haberler

Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 32 ölü

Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 32 ölü

Afganistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri 'savaş ve terör' gölgesinde başladı

Türkiye Afganistan'daki seçim bürosuna saldırıyı kınadı

Afganistan'da seçim bürosuna saldırı: 20 ölü

Afganistan'da seçim bürosuna saldırı: 20 ölü
Pakistan'dan Afganlara vize sınırlaması

Pakistan'dan Afganlara vize sınırlaması

Afganistan'da bombalı saldırı: 10 ölü

Afganistan'da bombalı saldırı: 10 ölü