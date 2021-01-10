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Dünya

Afganistan'da Taliban'a yönelik hava harekatında 12 sivil öldü

Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetinde Afgan Hava Kuvvetlerince Taliban'a düzenlenen harekatta 12 sivilin öldüğü bildirildi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 10.01.2021
Afganistan'da Taliban'a yönelik hava harekatında 12 sivil öldü Fotoğraf: Haroon Sabawoon/AA

Kabil

Nimruz İl Şura Başkanı Baz Muhammed Nasır, basına yaptığı açıklamada, Afgan Hava Kuvvetlerinin Nimruz'un Haşrud ilçesine bağlı Manzari bölgesinde Taliban'a yönelik hava harekatı düzenlediğini söyledi.

Nasır, harekat sırasında bombanın eve isabet etmesi sonucu 12 sivilin yaşamını yitirdiğini, 2 sivilin de yaralandığını belirtti.

Nimruz Valiliği Sözcüsü Rahmatullah Ömeri ise olayın soruşturulduğunu kaydetti.

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