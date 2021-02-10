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Dünya

Afganistan'da Taliban saldırısında 9 asker öldü

Taliban militanlarının Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetinde karakola düzenlediği saldırıda 9 asker hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 10.02.2021
Afganistan'da Taliban saldırısında 9 asker öldü

Kabil

Nimruz İl Şura Vekili Nematullah Sıddiki, basına yaptığı açıklamada, militanların, Nimruz'un Haşrud ilçesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 9 askerin yaşamını yitirdiğini, 5 askerin yaralandığını ifade eden Sıddiki, militanların 3 askeri de rehin aldığını belirtti.


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