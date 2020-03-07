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Dünya

Afganistan'da Taliban saldırısında 7 sivil öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Keşk Rubatsangi ilçesindeki bir köye düzenlediği silahlı saldırıda 7 sivilin öldüğü bildirildi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 07.03.2020
Afganistan'da Taliban saldırısında 7 sivil öldü

Afganistan

Afganistan Herat Valiliği sözcüsü Ceylani Farhad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının Keşk Rubatsangi ilçesinin Hoca Nur köyüne silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Farhad, saldırıda aralarında çocukların bulunduğu 7 sivilin yaşamını yitirdiğini, 17 sivilin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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