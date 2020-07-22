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Dünya

Afganistan'da Taliban saldırısında 7 polis öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Tahta Pul ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 7 polis hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 22.07.2020
Afganistan'da Taliban saldırısında 7 polis öldü

Kabil

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basına yaptığı açıklamada, militanların, Tahta Pul ilçesinin Melid Pur bölgesindeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 7 polisin yaşamını yitirdiğini, bir polisin de yaralandığını belirten Barikzey, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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