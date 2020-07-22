Afganistan'da Taliban saldırısında 7 polis öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Tahta Pul ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 7 polis hayatını kaybetti.
Kabil
Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basına yaptığı açıklamada, militanların, Tahta Pul ilçesinin Melid Pur bölgesindeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda 7 polisin yaşamını yitirdiğini, bir polisin de yaralandığını belirten Barikzey, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini kaydetti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.