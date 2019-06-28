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Dünya

Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Gazne vilayetinin Deh Yak ilçesine düzenlediği silahlı saldırı sonucu 6 polisin öldüğü bildirildi.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 28.06.2019
Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü

Afganistan

Gazne İl Şura Vekili Gulam Sahi Zabuli, basına yaptığı açıklamada, militanların, Deh Yak ilçe merkezine düzenlediği silahlı saldırı sonucu 6 polisin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Saldırıda 7 kişinin yaralandığını ifade eden Zabuli, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini belirtti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu ilçe merkezinin kontrolünü sağladıkları, 35 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.

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