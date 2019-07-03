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Dünya

Afganistan'da Taliban saldırısı: 5 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde sınır karakoluna düzenlediği saldırıda 5 polisin öldüğü bildirildi.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 03.07.2019
Afganistan'da Taliban saldırısı: 5 ölü

Afganistan

Afganistan'ın Herat vilayetindeki Beşinci Sınır Tugay Komutan Yardımcısı Bahauddin Guri, basına yaptığı açıklamada, militanların, Herat'ın Turgundi bölgesindeki sınır karakoluna saldırdığını belirtti.

Saldırıda 5 sınır polisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Guri, 3 polisin de yaralandığını söyledi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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