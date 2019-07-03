Afganistan'da Taliban saldırısı: 5 ölü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde sınır karakoluna düzenlediği saldırıda 5 polisin öldüğü bildirildi.
Afganistan
Afganistan'ın Herat vilayetindeki Beşinci Sınır Tugay Komutan Yardımcısı Bahauddin Guri, basına yaptığı açıklamada, militanların, Herat'ın Turgundi bölgesindeki sınır karakoluna saldırdığını belirtti.
Saldırıda 5 sınır polisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Guri, 3 polisin de yaralandığını söyledi.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.