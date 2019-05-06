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Dünya

Afganistan'da Taliban saldırısı: 20 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Gulistan ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 20 askerin öldüğü bildirildi.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 06.05.2019
Afganistan'da Taliban saldırısı: 20 ölü

Afghanistan

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Gulistan ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 20 askerin öldüğü bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı, militanların, Gulistan'ın Tub-u Çegab bölgesindeki karakola saldırdığını, askerlerden ölenlerin olduğunu açıkladı.

Farah İl Şura Vekili Abdul Samad Salihi, basına yaptığı açıklamada, saldırıda 20 askerin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Taliban'dan yapılan açıklamada, saldırıda 25 askerin öldüğü iddia edildi.

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