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Dünya

Afganistan'da Taliban saldırısı: 14 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Hoca Bahaddin ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 13 korucu ile 1 asker hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 20.08.2020
Afganistan'da Taliban saldırısı: 14 ölü

Kabil

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halil Esir, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, Hoca Bahaddin ilçesinin Lala Guzer köyündeki korucu karakoluna silahlı saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Saldırıda 13 korucu ile 1 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Esir, 4 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.

Esir, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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