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Dünya

Afganistan'da Taliban ile çatışmada 9 polis öldü

Afganistan'ın Bamyan vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 9 polis hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 28.09.2020
Afganistan'da Taliban ile çatışmada 9 polis öldü

Afganistan

Bamyan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Muhammad Rıza Yosufi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Bamyan'ın Şiber ilçesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada 9 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Yosufi, 2 polisin de yaralandığını söyledi.

Yosufi, çatışmada militanların da kayıp verdiğini aktardı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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