Afganistan'da Taliban ile çatışmada 9 polis öldü
Afganistan'ın Bamyan vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 9 polis hayatını kaybetti.
Afganistan
Bamyan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Muhammad Rıza Yosufi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Bamyan'ın Şiber ilçesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Çatışmada 9 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Yosufi, 2 polisin de yaralandığını söyledi.
Yosufi, çatışmada militanların da kayıp verdiğini aktardı.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.