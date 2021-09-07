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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ortak basın toplantısı düzenliyor
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Dünya

Afganistan'da Taliban 'geçici hükümetini' açıkladı

Afganistan'da Taliban, dün ülkede kontrolü tamamen ele geçirdiğini duyurmasının ardından Molla Muhammed Hasan başkanlığında "geçici hükümetin" kurulduğunu açıkladı.

Sayed Khodaiberdi Sadat, Mustafa Melih Ahıshalı   | 07.09.2021
Afganistan'da Taliban 'geçici hükümetini' açıkladı Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat/AA

İstanbul/Kabil

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında "geçici hükümette" yer alacak isimleri duyurdu.

Mücahid, "Başbakan vekili" görevine Hasan'ın getirildiğini belirtirken yardımcılığı için Molla Abdulgani Birader ve Abdusselam Hanefi'yi görevlendirdiklerini söyledi.

Taliban hükümetinde öne çıkan isimler şunlar oldu:

"İçişleri Bakanlığı vekilliği"- Siraceddin Hakani

"Dışişleri Bakanlığı vekilliği" - Emirhan Muttaki

"Savunma Bakanlığı vekilliği" - Muhammed Yakub Mücahid

Taliban, dün, Pencşir vilayetinde Ulusal Direniş Cephesi lideri Ahmet Mesud güçleriyle çatışmaların sona erdiğini, bölgede tam kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.


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