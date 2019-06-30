Euro
6.58
Dolar
5.79
BIST 100
96,485.32
Altın
1,409.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Afganistan'da Taliban bombalı araçlarla saldırdı: 11 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Maruf ilçe merkezine bomba yüklü 4 araçla düzenlediği saldırılarda 11 kişinin öldüğü bildirildi.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 30.06.2019
Afganistan'da Taliban bombalı araçlarla saldırdı: 11 ölü

Afghanistan

Kandahar Emniyet Müdürü Tadin Han, AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, Taliban militanlarınca Maruf ilçe merkezini kontrole almak için bomba yüklü 4 araçla kaymakamlık binası yakınında eş zamanlı saldırılar gerçekleştirildi.

Bombalı saldırıda 11 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Han, 27 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.

Han, bombalı saldırının ardından çıkan çatışmada 21 militanın öldürüldüğünü kaydetti.

Öte yandan, Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Kandahar İl Başkanı Haşim Durani, saldırılarda hayatını kaybedenlerden 8'inin seçim komisyonu çalışanları olduğunu vurguladı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırılarda 57 askerin öldüğü iddia edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'ya dış müdahalenin yeni aracı yerel silahlı örgütler
Kassel bölge valisi cinayetinde NSU 2.0 izleri
Fed-Trump çekişmesi sözle yönlendirmeyi gölgeliyor
ABD-Türkiye krizinin kazananı olmaz
ABD’nin Kuzey Akım 2'yi engelleme planı

Benzer haberler

Afganistan'da Taliban bombalı araçlarla saldırdı: 11 ölü

Afganistan'da Taliban bombalı araçlarla saldırdı: 11 ölü

Afganistan'da Taliban saldırısı: 25 ölü

Afganistan'da çatışma: 8 ölü

Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü

Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü
'Taliban ile 3 ay içerisinde uzlaşma sağlanması bekleniyor'

'Taliban ile 3 ay içerisinde uzlaşma sağlanması bekleniyor'
ABD ile Taliban 29 Haziran'da görüşecek

ABD ile Taliban 29 Haziran'da görüşecek