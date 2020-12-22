Afganistan'da Taliban bomba yüklü araçla saldırdı: 3 ölü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Devlet Abad ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Afganistan
Faryab Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdulkerim Yuriş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Devlet Abad ilçe merkezinde araca yerleştirilen bombayı infilak ettirdiğini söyledi.
Patlamada 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 5'i sivil 10 kişinin de yaralandığını ifade eden Yuriş, saldırının şiddetiyle bölgedeki ev ve iş yerlerinin hasar gördüğünü belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.