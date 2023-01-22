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Dünya

Afganistan'da "şüpheli" salgın nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde "şüpheli" salgın nedeniyle 21 kişi yaşamını yitirdi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 22.01.2023
Afganistan'da "şüpheli" salgın nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti

Afganistan

Badahşan yerel yetkilileri, Vahan ilçesine bağlı Pamir bölgesinde sağlık ekiplerinin henüz tespit edemediği "şüpheli" bir salgının yayıldığını duyurdu.

Son iki haftada salgına yakalanan 21 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren yetkililer, hastalığın tespiti için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Öte yandan Taliban hükümetinin Sağlık Bakanlığı, bölgeye sağlık ekiplerinin Tacikistan üzerinden ulaştığını kaydetti.

Badahşan'ın Çin, Pakistan ve Tacikistan sınırında bulunan Pamir bölgesinde Afganistan vatandaşı Kırgızlar yaşıyor.

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