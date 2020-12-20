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Dünya

Afganistan'da son 3 ayda 500 sivil öldürüldü

Taliban militanlarının, son 3 ayda ülke genelinde düzenlediği çeşitli saldırılarda 500 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 20.12.2020
Afganistan'da son 3 ayda 500 sivil öldürüldü

Kabil

Afganistan'da son 3 ayda Taliban tarafından düzenlenen saldırılarda 500 sivilin öldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, son 3 ayda ülke genelinde çeşitli saldırılar düzenlediğini söyledi.

Saldırılarda 500 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, 1050'den fazla sivilin de yaralandığını belirtti.

Aryen, sivilleri öldürmenin savaş suçu olduğunu kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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