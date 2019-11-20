Afganistan'da siyaset uzmanı Vahid Mücde öldürüldü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyaset uzmanı Vahid Mücde, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Afganistan
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, yaptığı açıklamada, siyaset uzmanı Vahid Mücde'nin başkent Kabil'deki evinin yakınında silahlı 2 kişinin saldırısına uğradığını bildirdi.
Saldırıda Mücde'nin yaşamını yitirdiğini belirten Rahimi, saldırganların bölgeden kaçtığını ifade etti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.