Euro
6.32
Dolar
5.71
BIST 100
106,785.10
Altın
1,467.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Afganistan'da siyaset uzmanı Vahid Mücde öldürüldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyaset uzmanı Vahid Mücde, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 20.11.2019
Afganistan'da siyaset uzmanı Vahid Mücde öldürüldü

Afganistan

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, yaptığı açıklamada, siyaset uzmanı Vahid Mücde'nin başkent Kabil'deki evinin yakınında silahlı 2 kişinin saldırısına uğradığını bildirdi.

Saldırıda Mücde'nin yaşamını yitirdiğini belirten Rahimi, saldırganların bölgeden kaçtığını ifade etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - İran’ın Kürt meselesi: İki ucu keskin bıçak
Batı ile Çin kıskacındaki Hong Kong krizinin küresel boyutları kaygılandırıyor
İran’ın varlık içinde yokluk çeken şehri Ahvaz ve protestolar
Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir denklem mümkün değil
İran'da benzin zammına tepkiler siyaseti de sarstı

Benzer haberler

Afganistan'da siyaset uzmanı Vahid Mücde öldürüldü

Afganistan'da siyaset uzmanı Vahid Mücde öldürüldü

BM'den Trump'ın, savaş suçu işlediği iddia edilen askerleri affetmesine tepki

TİKA Afganistan'daki Türk mezarlığını yeniledi

Afganistan'da oylar yeniden sayılıyor

Afganistan'da oylar yeniden sayılıyor
Afganistan'da 615 DEAŞ üyesi teslim oldu

Afganistan'da 615 DEAŞ üyesi teslim oldu
Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 ölü

Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 ölü