Euro
10.11
Dolar
8.50
BIST 100
1,387.74
Altın
1,825.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. -VTR-
logo
Dünya

Afganistan'da sel felaketinde 40 kişi öldü

Afganistan'ın doğusundaki Pakistan sınırında bulunan Nuristan vilayetinde yaşanan sel felaketinde 40 kişi hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 29.07.2021
Afganistan'da sel felaketinde 40 kişi öldü

Kabil

Nuristan İl Şura Başkanı Sadullah Payandazoi, basına yaptığı açıklamada, Nuristan'ın Kamdiş ilçesinde aşırı yağış sonrası sel felaketi yaşandığını söyledi. Sel nedeniyle 40 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Payandazoi, yaklaşık 80 evin sel altında kaldığını belirtti. Payandazoi, sele kapılan onlarca kişiden halen haber alınamadığını kaydetti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Payandazoi, Taliban'ın etkili olduğu bölgeye henüz insani yardım ulaştırılamadığını vurguladı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bini geçti
Birinci doz aşıda yüzde 65'i geçen İstanbul'un aşı tablosunda rengi sarıya döndü
Dünya genelinde 4 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
En fazla vaka artışı yaşanan Siirt'te aşı çadırları gece yarısına kadar hizmet verecek
lTurizm sektörüne yeni katılan çalışanlara 'aşı yaptırın' uyarısı

Benzer haberler

Afganistan'da sel felaketinde 40 kişi öldü

Afganistan'da sel felaketinde 40 kişi öldü

Haiti Devlet Başkanı Moise suikastı 'Kolombiyalı paralı askerler' sektörünü tartışmaya açtı

Pakistan Başbakanı Han: ABD Afganistan'da işleri berbat etti

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlar: İran askerleri bizi döverek Türkiye sınırına bıraktı

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlar: İran askerleri bizi döverek Türkiye sınırına bıraktı
Sıcak iklimlerde aşırı yağış riski daha yüksek

Sıcak iklimlerde aşırı yağış riski daha yüksek
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Afganistan'ı desteklemeye devam edeceğiz

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Afganistan'ı desteklemeye devam edeceğiz