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Dünya

Afganistan'da sel felaketinde 14 kişi öldü

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde meydana gelen sel felaketinde 14 kişi hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 04.05.2021
Afganistan'da sel felaketinde 14 kişi öldü

Kabil

Afganistan'ın Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad, basına yaptığı açıklamada, Herat'ın Adrasken ilçesinde aşırı yağışların sele neden olduğunu söyledi.

Sellerde 14 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Farhad, çok sayıda hayvanın da telef olduğunu belirtti.

Farhad, öte yandan Herat'ın Uba ilçesinde de sel felaketi yaşandığını, can kaybı olup olmadığının henüz bilinmediğini ifade etti.

Çok sayıda evin sular altında kaldığını dile getiren Farhad, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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