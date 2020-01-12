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Dünya

Afganistan'da sel felaketi: 11 ölü

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar ve Helmand vilayetlerinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde 11 kişinin öldüğü bildirildi.

Sayed Khodaıberdı Sadat   | 12.01.2020
Afganistan'da sel felaketi: 11 ölü

Afganistan

Kandahar Valiliği sözcüsü Ahmed Bahir Ahmedi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kandahar genelinde birkaç gündür devam eden şiddetli yağışların sele neden olduğunu söyledi.

Sel felaketinde sekiz kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Ahmedi, 14 kişinin yaralandığını belirtti.

Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak da Helmand'ın Nave ve Kacaki ilçesinde aşırı yağışlar sebebiyle yaşanan sel felaketinde üç kişinin öldüğünü, dokuz kişinin yaralandığını kaydetti.

Zuvak, yağışların devam ettiğini, selzedelere yardımları ulaştırmak için çalışma başlattıklarını belirtti.

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