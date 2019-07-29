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Dünya

Afganistan'da seçim bürosuna saldırı: 20 ölü

Afganistan'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Emrullah Salih'in seçim ofisine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti.

Emel Öz Gözellik   | 29.07.2019
Afganistan'da seçim bürosuna saldırı: 20 ölü

Kabil

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin birinci yardımcısı olarak aday gösterdiği Emrullah Salih'in seçim kampanyasını yürüttüğü ofise düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Kabil'de Salih'in seçim kampanyasını da yürüttüğü çalışma ofisine düzenlenen silahlı ve bombalı saldırılarda 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 50 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Saldırının düzenlendiği binadan çıkartılarak güvenli bir bölgeye götürülen Salih kolundan yaralanmıştı. Saldırının ardından çıkan çatışmada güvenlik güçleri 3 saldırganı öldürmüştü.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Salih'in durumunun iyi olduğunu duyurmuştu.

Ülkede 28 Eylül'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde kampanya süreci dün resmen başlamıştı.

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