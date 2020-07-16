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Dünya

Afganistan'da Raşid Dostum'a 'mareşallik' unvanı verildi

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin eski Yardımcısı ve Cümbüş Partisi lideri Raşid Dostum'a "mareşallik" unvanı verildi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 16.07.2020
Afganistan'da Raşid Dostum'a 'mareşallik' unvanı verildi Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat / AA

Kabil

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin eski Yardımcısı ve Cümbüş Partisi lideri Raşid Dostum'a "mareşallik" unvanı verildi.

Ülkenin kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde düzenlenen törene, Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Şakir Karger, bakanlar, milletvekilleri, yabancı ülkelerin temsilcileri ve binlerce davetli katıldı.

Törende konuşan Dostum, Afganistan'ın kritik bir dönemden geçtiğini ve böyle bir dönemde tüm siyasilerin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Ülkede siyasi fikir ayrılıkları bulunduğu müddetçe kazananların başkaları olacağını ifade eden Dostum, bu nedenle her açıdan birliğin ve beraberliğin önemli olduğunu belirtti.

Dostum, ''Taliban ile önce müzakere yoluyla görüşmeleri sürdürmeli, eğer müzakereyi kabul etmez ve yine bahane üretmeye çalışırsa o zaman onlar operasyonlarla yok edilmeli.'' dedi.

''Şiddetin artmasından endişeliyiz''

Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah da son zamanlarda Afganistan genelinde artan şiddet olayları nedeniyle endişeli olduklarını kaydetti.

Afganistan'da şu an barış için büyük fırsatlar yaratıldığını dile getiren Abdullah, Taliban'ın artık bahane edecek hiçbir şeyi kalmadığını vurguladı.

Abdullah, ''Taliban ile mahkum takası da yakında tamamlanacak. İnşallah en kısa zamanda Taliban ile müzakerelerin başlamasını umuyoruz. Böylece Afganistan'da istikrarın sağlanması için büyük bir adım atmış olacağız'' diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Şakir Karger, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin "mareşallik" rütbesiyle ilgili imzaladığı kararını okudu.

Tören, mareşallik nişanının Dostum'un yakasına takılmasıyla son buldu.

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