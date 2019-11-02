Afganistan'da patlama: 9 çocuk öldü
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Darkad ilçesinde meydana gelen patlamada 9 çocuğun öldüğü bildirildi.
Afganistan
Afganistan'da, emniyet yetkilileri, Darkad'ın Tahiri köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, okul öğrencilerinin bölgeden geçtiği sırada patladığını açıkladı.
Patlamada 9 çocuğun yaşamını yitirdiği, bir çocuğun da yaralandığı belirtildi.
Yetkililer, bombanın, bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini öne sürdü.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.