Euro
6.19
Dolar
5.67
BIST 100
105,152.20
Altın
1,496.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır konuşuyor.
logo
Dünya

Afganistan'da oy verme işlemi sona erdi

Afganistan'da cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işleminin sona ermesiyle sayıma geçildi.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 28.09.2019
Afganistan'da oy verme işlemi sona erdi

Afganistan

Afganistan'da cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işleminin sona ermesiyle sayıma geçildi.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, resmi olmayan sonuçların 3 hafta sonra açıklanacağı belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde ciddi bir güvenlik endişesi olmasına karşın 4 bin 500 seçim merkezinde oy verme işleminin tamamlandığı kaydedildi.

Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.

Kayıtlı 9 milyon 600 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 15 cumhurbaşkanı adayı yarıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump’ın 'Buy American' güvencesi ve Aramco saldırısı
Asya jeopolitiğinde stratejik ortaklık: Çin ve Pakistan
Türkiye ile ABD ticaret hacmini 5 katına çıkarmayı hedefliyor
İZLENİM - Sudan halkı geçiş sürecinde aktif rol istiyor
Çin'in Afrika'daki stratejik açılımları demiryollarından ilerliyor

Benzer haberler

Afganistan'da oy verme işlemi sona erdi

Afganistan'da oy verme işlemi sona erdi

Afganistan'da halk sandık başında

'Afganistan'ın kuzeyi terörün merkezine dönüşebilir'

Afganistan'da seçim bürosuna bombalı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı

Afganistan'da seçim bürosuna bombalı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı
Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimine doğru

Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimine doğru
Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimi bilmecesi

Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimi bilmecesi