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Dünya

Afganistan'da kanlı gün: 48 ölü

Afganistan'da başkent Kabil ve Parvan vilayetlerinde Taliban tarafından düzenlendiği belirtilen iki ayrı intihar saldırısında 48 kişi hayatını kaybetti.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 17.09.2019
Afganistan'da kanlı gün: 48 ölü

Kabil

Afganistan'ın başkenti Kabil ve Parvan vilayetlerinde Taliban tarafından düzenlendiği belirtilen iki ayrı intihar saldırısında 48 kişi öldü.

Birinci saldırı sabah saatlerinde Kabil yakınındaki Parvan vilayetinde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitinginde düzenlenen intihar saldırında 26 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı.

Saldırıdan Cumhurbaşkanı Gani yara almadan kurtulurken hayatını kaybedenlerin çoğunun sivil olduğu açıklandı.

Öte yandan birinci saldırının hemen ardından başkent Kabil'deki ABD Büyükelçiliği yakınında ikinci intihar saldırısı düzenlendi.

Bu saldırıda da 22 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi yaralandı.

İkinci saldırıda hayatını kaybedenlerin de çoğunun sivil olduğu öğrenildi.

Her iki saldırıyı da Taliban üstlendi.

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