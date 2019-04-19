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Dünya

Afganistan'da istihbarat binasına bombalı araçla saldırı: 3 ölü

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde, istihbarat teşkilatının binasına bombalı araçla düzenlenen saldırıda, 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 19.04.2019
Afganistan'da istihbarat binasına bombalı araçla saldırı: 3 ölü

Kabil

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde, istihbarat teşkilatının binasına bombalı araçla düzenlenen saldırıda, 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı, istihbarat binasına düzenlenen saldırıda, 3 istihbaratçının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırıda 2 istihbaratçının yaralandığı belirtilen açıklamada, bombalı aracın binanın içerisine daha önceden sokulduğu ifade edildi.

Açıklamada, aracın binaya nasıl sokulduğuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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