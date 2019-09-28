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Dünya

Afganistan'da halk sandık başında

Afganistan'da halk, Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncüsü yapılan cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanıyor.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 28.09.2019
Afganistan'da halk sandık başında

Kabil

Afganistan'da halk yeni cumhurbaşkanını belirlemek için oy verme işlemine başladı.

Seçmenler, sabahın erken saatlerinden itibaren seçim merkezlerine giderek cumhurbaşkanı seçimi için tercihlerini yapıyor.

Kayıtlı 9 milyon 600 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 15 cumhurbaşkanı adayı yarışıyor.

Ülkedeki hakim etnik grubun ve liderlerinin desteğini alan mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, 15 adayın yarıştığı seçimin favorisi olarak görülüyor.

Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Gani oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı adayı, mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani, başkent Kabil'deki Amani Lisesinde oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, seçime katılmanın demokrasiye saygı duymak anlamına geldiğini, bu nedenle tüm vatandaşın oylarını kullanmasını gerektiğini söyledi.

Seçimde asla yolsuzluk yapılmasına izin verilmeyeceğini ifade eden Gani, oylamanın sorunsuz ve huzur ortamında geçmesini temenni ettiğini belirtti.

Gani, tüm adayların halkın iradesiyle yapılan seçimin sonucuna saygı göstermesi gerektiğini kaydetti.

Taliban tehdidi

Afganistan Savunma Bakanlığı, ülke genelinde 34 vilayette seçim yapılacağını belirtmiş, Bağımsız Seçim Komisyonu ise Taliban kontrolündeki onlarca ilçede seçim yapılmayacağını açıklamıştı.

Resmi olmayan rakamlara göre Sar-i Pul, Cüzcan, Faryab, Belh, Kunduz, Bağlan, Tahar, Herat, Gor, Badgis, Helmand gibi vilayetlerdeki 40'ın üzerinde ilçe Taliban kontrolünde bulunurken, 100'ün üzerinde ilçe de Taliban tehdidi altında.

Seçim merkezlerinin üçte biri ise Taliban tehdidi nedeniyle faaliyet gösteremeyecek.

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