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Dünya

Afganistan'da Dostum'un araç konvoyuna saldırı

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum saldırıdan yaralanmadan kurtuldu.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 30.03.2019
Afganistan'da Dostum'un araç konvoyuna saldırı

Afganistan

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'un konvoyuna silahlı saldırı düzenlendi. Dostum, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Dostum, Şibirgan'da basına yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif kentinden Şibirgan'a konvoy halinde giderken üç bölgede Taliban'ın saldırısına uğradığını belirtti. Saldırıda bir korumasının yaşamanı yitirdiğini ifade eden Dostum, 2 korumasının da yaralandığını söyledi. Dostum, saldırılarda yaralanmadığını aktardı.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırılarda Dostum'un 4 korumasının öldüğünü iddia etti.

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