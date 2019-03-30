Afganistan'da Dostum'un araç konvoyuna saldırı
Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum saldırıdan yaralanmadan kurtuldu.
Afganistan
Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'un konvoyuna silahlı saldırı düzenlendi. Dostum, saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Dostum, Şibirgan'da basına yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif kentinden Şibirgan'a konvoy halinde giderken üç bölgede Taliban'ın saldırısına uğradığını belirtti. Saldırıda bir korumasının yaşamanı yitirdiğini ifade eden Dostum, 2 korumasının da yaralandığını söyledi. Dostum, saldırılarda yaralanmadığını aktardı.
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırılarda Dostum'un 4 korumasının öldüğünü iddia etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.